Messico: almeno 23 morti in incendio in negozio nel nord del paese

Keystone-SDA

Almeno 23 persone sono morte e decine sono rimaste gravemente ferite in seguito a un incendio scoppiato ieri pomeriggio (ora locale) in un negozio situato nel centro di Hermosillo, capitale dello stato messicano di Sonora.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il rogo si è verificato intorno alle 15.00, quando il negozio era pieno di clienti per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei morti, la celebrazione messicana relativa al ricordo dei defunti. Secondo un bilancio ufficiale, tra le vittime ci sono almeno otto minorenni, due donne incinte, diversi anziani e alcuni dipendenti del negozio.