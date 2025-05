Messico: 700 animali trasferiti da zoo a santuario per la violenza

Keystone-SDA

In Messico, 700 animali sono stati trasferiti a Mazatlán da uno zoo situato a Culiacán a causa degli elevati livelli di violenza nel capoluogo dello Stato di Sinaloa. Si tratta della più grande operazione di ricollocazione della fauna selvatica mai avvenuta nel paese.

(Keystone-ATS) L’azione è coordinata dal santuario di Ostok, un’organizzazione guidata dall’attivista Ernesto Zazueta, che ha confermato i rischi per gli animali derivanti dalla criminalità organizzata.

Tra le specie trasferite ci sono tigri, leoni, coccodrilli, elefanti, scimmie, uccelli rapaci e rettili, molti dei quali precedentemente salvati dal traffico illegale di animali selvatici.

Culiacán è stata teatro di scontri, blocchi e operazioni militari, creando un ambiente instabile anche per le aree protette.

“È molto triste dover allontanare gli animali perché non ci sono le condizioni minime di sicurezza”, ha affermato Zazueta in una nota. “Ma non possiamo permettere che rimangano esposti in una zona a rischio”, ha aggiunto l’esperto.

Il santuario di Mazatlán offrirà agli animali un habitat più tranquillo, dove potranno essere accuditi in modo completo e, in alcuni casi, riabilitati.