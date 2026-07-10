Messico, la Corte Suprema valuta i diritti legali per le api

Keystone-SDA

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In Messico, la Corte Suprema valuterà un caso inedito promosso dalle comunità maya di Hopelchén, nello Stato di Campeche, per riconoscere le api come soggetti di diritto.

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(Keystone-ATS) Con otto voti a favore e uno contrario, il tribunale ha deciso di affrontare la questione per permettere agli apicoltori di difenderle legalmente.

Il ministro Irving Espinosa ha sottolineato che la decisione “ci permette di studiare la relazione ancestrale della comunità maya con le api, se le comunità indigene possano essere guardiane della natura e quindi ricorrere in giudizio in loro nome e rappresentanza, così come studiare lo standard di azione statale di fronte alla crisi ecologica”. L’obiettivo è tutelare in particolare l’ape melipona, fondamentale per l’identità locale.

Una tradizione millenaria

Per le comunità maya che abitano nello stato messicano del Campeche, l’apicoltura ha una tradizione millenaria e una forte valenza identitaria.

Sul miele e sulla cera delle api melipona (xunan kab, nell’idioma locale) si impernia un sistema economico da cui dipendono migliaia di famiglie, e che fa del Messico il sesto produttore globale di miele. Le comunità locali hanno tutto l’interesse a prediligere pratiche agricole sostenibili.

La ricca biodiversità delle foreste tropicali, infatti, crea condizioni favorevoli per le api, ma la sopravvivenza di questi delicati ecosistemi è messa a repentaglio dall’agricoltura intensiva che, negli ultimi anni, ha causato un’impennata del tasso di deforestazione.