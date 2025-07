Messico, evade dai domiciliari il narcos cinese Zhi Dong Zhang

Keystone-SDA

Il cittadino cinese Zhi Dong Zhang, operatore chiave del Cartello di Sinaloa e del Cartello Jalisco Nuova Generazione (Cjng) arrestato lo scorso ottobre a Città del Messico, è evaso ieri dagli arresti domiciliari a Cuajimalpa de Morelos.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo era sotto la custodia della Guardia nazionale del paese latinoamericano.

Lo rende noto Infobae. Zhang è identificato come un intermediario che gestiva rotte critiche di sostanze chimiche verso i laboratori clandestini di droghe sintetiche in Messico per i cartelli, rappresentando un ruolo chiave per il narcotraffico transnazionale.

Al momento del suo arresto era stato accusato come presunto responsabile dell’esportazione, del trasporto e della distribuzione di 1.800 chilogrammi di fentanyl, oltre 600 chilogrammi di metanfetamine e più di una tonnellata di cocaina, ricavando in modo illegale almeno 150 milioni di dollari all’anno dal narcotraffico.

Zhang ha un mandato di cattura per traffico di droga e riciclaggio della procura di Atlanta, negli Stati Uniti, dove erano in attesa della sua estradizione.