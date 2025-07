Messico, arrestato negli Usa il figlio del ‘Toro di Culiacán’

Il pugile messicano Julio César Chávez Jr. è stato arrestato a Los Angeles, dopo aver perso il suo ultimo incontro contro uno youtuber statunitense, Jake Paul, all'Honda Center di Anaheim, in California. Lo rendono noto i principali media messicani.

(Keystone-ATS) Chávez Jr sinora era famoso per essere figlio della leggenda messicana del ring Julio César Chávez, campione del mondo in tre diverse categorie – superpiuma, leggeri e superleggeri – soprannominato il Toro di Culiacán, la capitale dello stato messicano di Sinaloa.

Il Dipartimento della Sicurezza degli Stati Uniti ha confermato l’arresto del pugile messicano, rendendone noti i motivi, così come la sua imminente espulsione in Messico tramite un comunicato pubblicato sul suo account ufficiale di X. “Il 2 luglio, il Servizio di Immigrazione e Controllo delle Dogane (Ice) ha arrestato il pugile messicano Julio César Chávez Jr. Attualmente si trova in fase di espulsione accelerata dagli Stati Uniti”.

“Questo presunto affiliato al Cartello di Sinaloa ha un ordine di arresto vigente in Messico per la sua presunta partecipazione al crimine organizzato e al traffico di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi. Sotto la presidenza di Trump, nessuno è al di sopra della legge, nemmeno gli atleti di fama mondiale”, conclude il comunicato.

Julio César Chávez Jr. è sposato con Frida Muñoz, ex compagna di Édgar Guzmán López, uno dei figli del fondatore del cartello di Sinaloa “El Chapo” Guzmán ed è patrigno di Frida Guzmán, una delle nipoti del narcotrafficante messicano.