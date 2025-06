Messico, accolti 65’000 migranti da inizio governo Trump

Keystone-SDA

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha riferito che dal 20 gennaio, data di insediamento di Donald Trump, il suo Paese ha accolto 65'475 persone, di cui 59'747 connazionali e 5'728 stranieri.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il capo di Stato ha osservato che il Messico non ha firmato intese con gli Stati Uniti e ha indicato che la nazione confinante ha accordi con quasi tutti i Paesi per il rimpatrio diretto dei deportati.

“No, non abbiamo accettato di essere un Paese terzo, ma se un migrante viene trasferito nel nostro territorio, per motivi umanitari dobbiamo accoglierlo e, se lo desidera, rimandarlo nella sua nazione di origine”, ha dichiarato.

Sheinbaum ha aggiunto che, se le persone rimpatriate non desiderano tornare, il governo cerca un’alternativa per la loro integrazione temporanea nel territorio nazionale. La presidente ha ribadito che il Messico non ha firmato accordi per diventare un Paese terzo sicuro e “non lo farà”.