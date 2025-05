Messa insediamento Papa, migliaia di fedeli già in piazza

Una Roma blindata si prepara ad accogliere le 156 delegazioni di ogni parte del mondo e gli oltre 250 mila fedeli attesi a piazza San Pietro per la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV.

(Keystone-ATS) Migliaia i fedeli sono già in Piazza San Pietro. I cancelli hanno aperto alle 6 e la metà dei settori sono stati già riempiti. Tanti i gruppi organizzati, religiosi e religiose ma anche singole famiglie.

La celebrazione sarà preceduta, intorno alle 9, da un giro in papamobile del Pontefice tra i fedeli presenti.Tra le personalità attese il vicepresidente americano JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, per la Russia, la ministra della cultura Olga Liubimova, già a Roma per i funerali di Francesco.