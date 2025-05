Merz-Trump, Russia deve accettare cessate il fuoco

Keystone-SDA

Nel corso della telefonata tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente statunitense Donald Trump i due si sono detti d'accordo nel cercare una pace duratura in Ucraina.

(Keystone-ATS) In particolare “la Russia deve ora accettare un cessate il fuoco per creare uno spazio per i negoziati. Trump ha dichiarato che sosterrà con forza gli sforzi della Germania insieme a Francia, Regno Unito, Polonia e agli altri partner europei per raggiungere una pace duratura”, si legge nel comunicato della cancelleria federale tedesca.

Nel corso della telefonata tra Donald Trump e Friedrich Merz, i due hanno concordato di voler porre fine rapidamente al conflitto in Ucraina. Secondo il portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius: “Il cancelliere federale ha condiviso la richiesta del presidente di porre rapidamente fine alle uccisioni in Ucraina”.

Trump si è congratulato con Merz per il suo insediamento. Dal canto suo il cancelliere tedesco ha assicurato al presidente statunitense che “ottant’anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti rimangono un amico e un partner indispensabile per la Germania”.