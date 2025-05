Merz non raggiunge maggioranza per diventare cancelliere

Keystone-SDA

Friedrich Merz non ha raggiunto la maggioranza per essere eletto cancelliere dal Bundestag.

1 minuto

(Keystone-ATS) Al primo turno Merz ha ottenuto 310 voti mancando per sei la maggioranza indispensabile per diventare cancelliere. La situazione è inedita, e non è al momento chiaro quando ci sarà il secondo turno di votazione.

La sessione è stata sospesa e aggiornata per consentire ai gruppi politici di consultarsi sui passi successivi. A Berlino si è riunito l’Ufficio di presidenza del Bundestag per stabilire il calendario dei prossimi turni di votazione.

Una seconda votazione deve essere effettuata entro quattordici giorni. Se neanche nella seconda votazione sarà raggiunta la maggioranza del cancelliere, il quorum per la terza è ridotto alla maggioranza semplice. Nella storia della Repubblica federale tedesca non era mai successo che un cancelliere designato non venisse eletto al primo scrutinio.

Se nella terza votazione il candidato non dovesse ottenere la maggioranza semplice, assumerebbe grande rilevanza la figura del Presidente federale, Frank-Walter Steinmeier. È sua la decisione di nominare comunque il candidato, a capo in questo caso di un governo di minoranza, o procedere allo scioglimento del Bundestag ed indire nuove elezioni.