Merz allo Yad Vashem, ‘la Germania deve difendere Israele’

Keystone-SDA

"Manterremo viva la memoria del terribile crimine della Shoah commesso dai tedeschi contro il popolo ebraico". Lo ha scritto sul libro degli ospiti dello Yad Vashem il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in visita in Israele, citato dall'agenzia Dpa.

(Keystone-ATS) “Qui, allo Yad Vashem, si può percepire la duratura responsabilità storica della Germania: la Germania deve difendere l’esistenza e la sicurezza di Israele. Questo è un elemento fondamentale e inalterabile delle nostre relazioni, per sempre”, ha aggiunto il cancelliere che, dopo la visita al memoriale dell’Olocausto di Gerusalemme incontrerà, il premier israeliano Benyamin Netanyahu.