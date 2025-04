Merz, controllo a frontiere, verso respingimenti massicci

Keystone-SDA

"Dal giorno numero uno controlleremo meglio i nostro confini, ci saranno respingimenti in misura massiccia". Lo ha detto il cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz parlando a Berlino al Parteitag della Cdu.

(Keystone-ATS) “Anche su questa questione la Germania non frenerà in Europa ma collaborerà”, ha continuato. “Ci sarà un’offensiva sulle espulsioni”, ha spiegato, sottolineando che ci saranno i rimpatri in Afghanistan. “E correggeremo la legge sulla cittadinanza: non ci sarà più la cittadinanza turbo”.

“Io non voglio una guerra commerciale con gli Usa”, “ci impegneremo con ogni forza per un mercato aperto”, ha poi aggiunto Merz.