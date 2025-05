Merz, ‘non riesco più a comprendere obiettivo Israele a Gaza’

Keystone-SDA

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto di "non riuscire a comprendere l'obiettivo dell'esercito israeliano a Gaza". Lo ha affermato nel corso di una conferenza a Berlino, secondo quanto riporta la Afp.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Francamente non capisco più quello che l’esercito israeliano sta facendo nella Striscia di Gaza, quale sia lo scopo. Attaccare la popolazione civile come è stato sempre più il caso negli ultimi giorni non può più essere giustificato con una lotta contro il terrorismo di Hamas”, ha detto Merz all’Europa-Forum della rete Wdr.

Merz ha anche sottolineato: “Devo dire che questo è successo anche nel fine settimana nella Striscia di Gaza quando è stato colpito di nuovo un asilo, è una tragedia umana ed è un disastro politico. Siamo con il governo israeliano in uno scambio molto stretto. Due volte negli ultimi due anni ho detto al primo ministro israeliano a porte chiuse: non esagerate. Ora lo dirò anche più chiaramente”.

Merz ha comunque sottolineato il legame profondo tra la Germania e lo Stato d’Israele ma ha precisato: “Non ho bisogno di spiegare perché la Germania deve rivolgersi ad Israele con consigli e cautela come nessun altro paese al mondo, ma se vengono superati i confini e il diritto umanitario internazionale viene realmente violato, allora anche la Germania e il cancelliere tedesco devono dire qualcosa al riguardo”.

Si tratta di una novità nei toni e nei contenuti del nuovo governo federale, che era già emersa in occasione dell’intervento di Johann Wadephul, ministro degli Esteri, presentando le linee della propria azione di governo, al Bundestag. In quell’occasione Wadephul aveva ripreso la definizione di Angela Merkel secondo la quale la sicurezza dello Stato d’Israele costituisce “la ragion di Stato” della Germania, aggiungendo tuttavia un importante inciso, vale a dire la necessaria compatibilità “con i principi del diritto internazionale umanitario”.