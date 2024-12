Merkel, “fu giusto accogliere i rifugiati siriani nel 2015”

Keystone-SDA

"In Europa abbiamo una responsabilità umanitaria, dobbiamo accogliere i rifugiati, i migranti, chi sta peggio, ma le persone non devono pagare gli scafisti, non si devono affidare a loro".

(Keystone-ATS) Lo ha detto l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, presentando il suo libro “Libertà”, edito in italiano da Rizzoli.

Parlando della sua decisione di accogliere oltre un milione di rifugiati siriani nel 2015, a Merkel è stato chiesto se condivide la scelta di molti paesi europei di sospendere le richieste di asilo dei siriani: “fu giusto accogliere quei rifugiati nel 2015. Ora la situazione si sta sviluppando velocemente, Assad è caduto, ma non sappiamo cosa succederà, e mi auguro ci sia uno sviluppo pacifico in Siria. Vediamo cosa accadrà, e chi è oggi responsabile prenderà le decisioni necessarie”, ha risposto.

“All’epoca – ha ricordato – dissi ai tedeschi, ce la faremo. E l’abbiamo fatto insieme, tante persone hanno supportato i rifugiati. D’altra parte quale sarebbe stata l’alternativa? Respingere i profughi alle frontiere con gli idranti? Non lo feci all’epoca e non lo farei oggi. Alla fine facemmo anche l’accordo con la Turchia per limitare la migrazione illegale”.

Non pensavo ad un attacco russo

“No, non immaginavo che la Russia avrebbe attaccato in tutta l’Ucraina. Pensavo che Putin avrebbe colpito in maniera limitata”, ha aggiunto l’ex cancelliera tedesca.

“Secondo me il Covid ha contribuito a questa situazione. Putin aveva molta paura del Covid, per cui è diventato impossibile parlarci di persona, comunicare direttamente con lui”, ha osservato Merkel, difendendo la decisione di stringere numerosi accordi commerciali con Mosca quando era al governo a Berlino.

“Noi non abbiamo rotto alcun patto con la Russia. Ma la Russia ha attaccato l’Ucraina”, ha detto in risposta a una domanda se Ue e Nato abbiano in qualche modo cambiato i rapporti con Mosca con l’espansione verso Est.