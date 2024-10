Mercato non tira, produzione Fiat 500 elettrica resta sospesa

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La produzione della Fiat 500 elettrica alle Carrozzerie di Mirafiori di Torino sarà sospesa fino al primo novembre: il prolungamento dello stop produttivo – che doveva durare sino all’11 ottobre – è stato comunicato da Stellantis ai sindacati.

In un comunicato l’azienda ha spiegato che “persiste la mancanza di ordini legata all’andamento del mercato elettrico in Europa che è profondamente in difficoltà, nonostante la 500e nei primi 8 mesi dell’anno rappresenti il 40% delle vendite nel segmento Ev delle city car (Segmento A) in Europa”.

“Stellantis sta lavorando con determinazione per garantire la continuità di tutti i suoi impianti e delle sue attività”, fa sapere l’azienda. 2Ribadiamo che alle Carrozzerie di Mirafiori, grazie ad un investimento di 100 milioni di euro, presto sarà potenziata la produzione della Fiat 500e con una nuova batteria ad alto potenziale, integrando nuove tecnologie per renderla più accessibile e migliorare l’esperienza cliente, ma all’inizio del 2026 sarà anche avviata la produzione della nuova 500 Ibrida, che sarà realizzata sulla base dell’attuale 500 elettrica”.