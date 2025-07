Mercato del lusso rallenta nel mondo, ma non in Svizzera

Il mercato del lusso sta rallentando a livello mondiale, sulla scia del calo della domanda in regioni importanti come la Cina, ma continua a tirare in Svizzera.

(Keystone-ATS) Nel 2024 è cresciuto di un ulteriore 3,5%, raggiungendo un volume di 5,4 miliardi di franchi, stando a un’analisi pubblicata oggi dalla società di consulenza EY.

Gli acquisti di beni di lusso nei negozi stazionari di marca nella Confederazione ammontano al 53% del totale, un dato significativamente inferiore al 75% registrato in altri paesi. Nell’ambito di un sondaggio nove intervistati su dieci della Generazione Z in Svizzera si sono detti disposti a pagare per un’esperienza di vendita al dettaglio esclusiva, una quota molto elevata a livello mondiale.

“I risultati dell’indagine mostrano chiaramente quanto l’esperienza del marchio sia diventata centrale per i consumatori”, afferma Fabian Wehren, esperto presso EY, citato in un comunicato. “Soprattutto in Svizzera, dove i beni di lusso vengono acquistati online più spesso della media, è necessario recuperare il ritardo in termini di esperienza digitale del consumatore. Per continuare ad avere successo nel lungo periodo, il settore deve investire maggiormente in tecnologie innovative come le esperienze di acquisto supportate dall’intelligenza artificiale e nuovi modelli di business”, conclude lo specialista.