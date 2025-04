Meno ottimismo in industria e servizi, indici PMI sotto le attese

C'è meno ottimismo a livello economico in Svizzera, sia nell'industria che nei servizi, e le ricadute sull'impiego sono negative.

(Keystone-ATS) È questa, in estrema sintesi, l’informazione che emerge dagli indici PMI elvetici, cioè dagli indicatori che illustrano il comportamento dei manager che, nelle imprese, si occupano degli acquisti aziendali.

Per quanto riguarda l’industria il parametro si è attestato in marzo 48,9 punti, in flessione di 0,7 punti rispetto a febbraio, ha indicato oggi UBS, istituto che nel 2023 è subentrato a Credit Suisse (CS) nel pubblicare questi indicatori. Il parametro si conferma peraltro per il 27esimo mese consecutivo al di sotto della soglia di crescita fissata a 50. Ed è inferiore alle previsioni degli analisti interrogati dall’agenzia Awp, che andavano da 49,0 a 50,7 punti.

Passando all’ambito dei servizi, il relativo indice PMI si è attestato in marzo a 50,2 punti, con un crollo mensile di 6,2 punti, seguito peraltro a un forte aumento all’inizio dell’anno. L’indicatore rimane quindi solo per un soffio oltre la soglia di crescita e anche in questo caso sorprende (in male) gli economisti, che scommettevano su valori fra 54,0 a 57,5 punti.

In entrambi i settori – industria e servizi – può essere osservato con particolare attenzione il segmento dell’impiego: nel ramo secondario il relativo sottoindice è sceso a 47,8 (-1,5 punti mensile), mentre nel terziario si è contratto a 52,3 punti (-2,5 punti).

I sondaggisti hanno anche posto alle imprese domande speciali relative all’impatto della nuova amministrazione americana di Donald Trump. Solo il 18% delle ditte ha indicato di aver subito ostacoli al commercio, ma oltre la metà si aspetta misure protezionistiche nei prossimi 12 mesi.

La versione svizzera dell’indice PMI si inserisce in una tradizione nata negli Stati Uniti che risale ai primi decenni del secolo scorso: è stato infatti nel 1931 che la National Association of Purchasing Management (NAPM) raccolse per la prima volta i dati degli acquisti. Oggi in tutto il mondo il PMI figura fra gli indicatori economici più seguiti per tastare il polso allo stato di un’economia. Normalmente gli indici vengono pubblicati il primo giorno feriale del mese, come è stato il caso oggi.