Meno feriti gravi ma più morti sulle strade svizzere nel 2024

Keystone-SDA

Lo scorso anno sulle strade svizzere hanno perso la vita 250 persone e 3792 sono rimaste ferite gravemente. Rispetto al 2023, il numero dei decessi è aumentato, mentre quello di chi ha subito lesioni serie è diminuito.

1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto si evince dalle ultime statistiche sul tema, pubblicate oggi dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Entrando nel dettaglio, i morti a seguito di un incidente della circolazione fra gennaio e dicembre 2024 sono stati quattordici in più in confronto all’anno prima. Il totale dei feriti gravi è invece sceso di 304 unità.

Alla voce decessi, precisa l’USTRA in una nota, si registra il valore più alto dal 2015, quando le vittime erano state 253. Il dato sui feriti gravi è però il più basso degli ultimi cinque anni.

Passando alle varie categorie, è cresciuto il numero di persone incappate in incidenti fatali in auto (da 75 a 81) o a piedi (da 42 a 48). Tuttavia, in termini percentuali, l’incremento maggiore si osserva per le e-bike (da 16 a 25).

Al contrario, i motociclisti morti sono stati 47 (-3) e i ciclisti 20 (-6). Il calo dei feriti gravi invece è omogeneo e riguarda tutti i gruppi di utenti citati.