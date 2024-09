Memorial Ride al posto della gara popolare ai Mondiali di ciclismo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La gara popolare “City Race” prevista per domani ai Campionati mondiali di ciclismo di Zurigo è stata annullata. Al suo posto si terrà una “Memorial Ride”, una corsa commemorativa guidata in memoria di Muriel Furrer, morta in un incidente.

Verrà inoltre allestito un luogo centrale di lutto presso la Wasserkirche di Zurigo.

Lo ha deciso il Comitato organizzatore dei Campionati del mondo di ciclismo e paraciclismo su strada Zurigo 2024 (LOK), si legge in una nota odierno. La decisione è stata presa in consultazione con l’Unione ciclistica internazionale (Uci), Swiss Cycling e la famiglia di Muriel Furrer.

La “Memorial Ride” è aperta a tutti coloro che – insieme al LOK, all’UCI e a Swiss Cycling – desiderano offrire il proprio sostegno e conforto alla famiglia, agli amici e all’intera comunità ciclistica di Muriel. La partecipazione è gratuita.

Muriel Furrer è morta ieri all’Ospedale Universitario di Zurigo dopo aver subito una grave lesione cerebrale traumatica il giorno prima in una caduta nella gara del campionato mondiale juniores.

La diciottenne del Canton Zurigo è caduta in una zona boschiva sopra Küsnacht (ZH) per motivi ancora poco chiari e ha riportato gravi lesioni alla testa. È stata trasportata in elicottero in ospedale in condizioni critiche.