Meloni, qui per invitare Trump in Italia e incontro con Ue

"Vorrei invitare il presidente" Trump "a compiere una visita ufficiale nel nostro Paese e vorremmo organizzare un incontro con l'Europa". Così la premier italiana Giorgia Meloni all'inizio dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca

(Keystone-ATS) Prima del pranzo tra la delegazione americana e quella italiana, rispondendo a un giornalista che chiedeva se i contro-dazi europei sospesi possano essere ancora sul tavolo se non ci dovesse essere un accordo, Meloni ha risposto dicendosi “sicura che si possa fare un accordo”. “Sono qui per aiutare su questo. Il mio obiettivo – ha continuato – sarebbe invitare il presidente Trump per una visita ufficiale in Italia e capire se c’è la possibilità, quando viene, di organizzare un incontro con l’Europa”.

Donald Trump ha dal canto suo assicurato che l’accordo con l’Ue sui dazi si farà al 100%. “Non ci saranno problemi a fare un accordo con l’Ue sui dazi, non ci saranno problemi con nessuno”, ha poi detto.

