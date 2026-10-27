Meghan confermata co-conduttrice di Junior MasterChef

Keystone-SDA

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La duchessa del Sussex, confermata come co-conduttrice della nuova stagione di Junior MasterChef Australia, prenderà parte alla serie in qualità di "ospite speciale", affiancando Poh Ling Yeow. Lo riferisce la Bbc citando l'emittente australiana Channel 10.

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(Keystone-ATS) La duchessa ha dichiarato di “non vedere l’ora” di partecipare al programma, dopo essere già apparsa come giudice ospite a MasterChef Australia l’anno scorso.

“Mi sono divertita moltissimo con tutto il team lo scorso aprile, quindi quando mi hanno proposto di tornare per lavorare con questo gruppo di giovani talenti, è stato un sì facilissimo”, ha dichiarato Meghan Markle in una nota ufficiale. “Adoro cucinare con i miei figli, quindi vedere cosa riusciranno a creare queste piccole stelle in cucina sarà molto divertente”.

A quanto si apprende, Meghan non ha ricevuto alcun compenso per la sua partecipazione.

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