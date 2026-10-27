Meghan confermata co-conduttrice di Junior MasterChef
La duchessa del Sussex, confermata come co-conduttrice della nuova stagione di Junior MasterChef Australia, prenderà parte alla serie in qualità di "ospite speciale", affiancando Poh Ling Yeow. Lo riferisce la Bbc citando l'emittente australiana Channel 10.
(Keystone-ATS) La duchessa ha dichiarato di “non vedere l’ora” di partecipare al programma, dopo essere già apparsa come giudice ospite a MasterChef Australia l’anno scorso.
“Mi sono divertita moltissimo con tutto il team lo scorso aprile, quindi quando mi hanno proposto di tornare per lavorare con questo gruppo di giovani talenti, è stato un sì facilissimo”, ha dichiarato Meghan Markle in una nota ufficiale. “Adoro cucinare con i miei figli, quindi vedere cosa riusciranno a creare queste piccole stelle in cucina sarà molto divertente”.
A quanto si apprende, Meghan non ha ricevuto alcun compenso per la sua partecipazione.