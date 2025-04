Media ucraini, il secondo incontro con Trump non c’è stato

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si sono incontrati per la seconda volta oggi dopo il faccia a faccia in Vaticano prima del funerale del Papa

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce RBC-Ucraina, citando sue fonti, che fanno comunque notare che nel primo incontro “tutte le cose principali sono state discusse”.

Secondo la fonte di Rbc, l’incontro non è proseguito perché il presidente degli Stati Uniti aveva in programma di partire subito dopo i funerali di Papa Francesco.

Su Telegram Zelensky ha commentato il faccia a faccia in Vaticano con il presidente statunitense “Un buon incontro, abbiamo avuto tempo di discutere molto a quattr’occhi. Ci auguriamo che tutto quanto detto abbia un risultato: proteggere la vita della nostra gente, un cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca il ripetersi della guerra. Un incontro altamente simbolico che potrebbe diventare storico se si raggiungessero risultati congiunti. Grazie, presidente Trump!”.