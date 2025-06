Media Iran, Israele ha attaccato il reattore di Arak

Keystone-SDA

I caccia israeliani hanno attaccato il reattore di Arak. Nella notte l'Idf aveva diffuso un messaggio in farsi avvertendo la popolazione di spostarsi dall'area perchè sarebbe stata colpita.

(Keystone-ATS) La notizia diffusa dai media iraniani è stata confermata dall’Idf. Il portavoce dell’esercito ha aggiunto che 40 aerei da combattimento hanno attaccato decine di obiettivi militari con oltre 100 bombe durante la notte. L’Aeronautica Militare ha anche colpito “un sito utilizzato per lo sviluppo di armi nucleari a Natanz, dove si trovano componenti e attrezzature uniche utilizzate per lo sviluppo di armi nucleari e dove vengono sviluppati progetti che consentono di accelerare il programma nucleare”.

Il reattore ad acqua pesante di Arak si trova 250 km a sud-ovest di Teheran. L’acqua pesante contribuisce al raffreddamento dei reattori nucleari, ma produce plutonio come sottoprodotto che può potenzialmente essere utilizzato nelle armi nucleari. Ciò offrirebbe all’Iran un’altra via per la bomba, oltre all’uranio arricchito, qualora decidesse di sviluppare un’arma nucleare.

Nell’ambito dell’accordo sul nucleare del 2015 con le potenze mondiali, l’Iran aveva concordato di riprogettare l’impianto per alleviare i timori di proliferazione, riporta il Guardian.