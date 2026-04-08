Media Iran, bloccato transito a Hormuz dopo i raid in Libano

Keystone-SDA

Il transito delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è stato interrotto in seguito agli attacchi israeliani contro il Libano. Lo scrive l'agenzia iraniana Fars, legata ai Pasdaran, su X.

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(Keystone-ATS) La Fars riferisce pure che due petroliere sono state autorizzate a transitare nello Stretto questa mattina, dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. “Contemporaneamente agli attacchi israeliani contro il Libano, il passaggio delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è stato bloccato”, riporta l’agenzia.

Se il cessate il fuoco in vigore viene violato, “il regime sionista ne sarà responsabile e puniremo l’aggressore. La calma derivata dalla riapertura guidata dello Stretto di Hormuz finirà rapidamente”, ha messo in guardia un funzionario di alto rango della sicurezza iraniana a Press Tv a condizione di anonimato.

Il mondo sta assistendo alla violazione “da parte del regime sionista” di un cessate il fuoco “fragile e temporaneo”, ha proseguito il funzionario, sottolineando che l’Iran “potrebbe passare in qualsiasi momento a una difesa su larga scala”.

Sempre secondo la fonte, violando la tregua Tel Aviv “sta aumentando il costo dell’accordo per gli Stati Uniti. Ora è il momento che il Paese mediatore intervenga e metta questo regime aggressivo al suo posto”.