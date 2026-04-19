Media Iran, ‘respinte due petroliere, volevano attraversare Hormuz’

Keystone-SDA

Questa mattina due petroliere che stavano tentando di attraversare lo Stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro in seguito agli avvertimenti delle forze armate iraniane. Lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim.

1 minuto

(Keystone-ATS) Al momento del proseguimento del blocco navale statunitense contro l’Iran le due petroliere battevano bandiera del Botswana e dell’Angola e intendevano transitare attraverso questa strategica via d’acqua, ma grazie all’intervento delle forze armate iraniane sono state costrette a cambiare rotta e a ritirarsi.