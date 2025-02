Media, Starmer propone 30.000 soldati europei in Ucraina

Keystone-SDA

Il primo ministro britannico Keir Starmer presenterà al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante un incontro a Washington la settimana prossima, un piano che prevede l'invio di circa 30.000 soldati europei in Ucraina.

(Keystone-ATS) Il tutto per mantenere un eventuale accordo di cessate il fuoco mediato dagli Usa, scrive il Telegraph in esclusiva.

Secondo fonti citate dal giornale, Starmer illustrerà nei dettagli come queste truppe potrebbero far rispettare l’eventuale accordo di cessate il fuoco e sosterrà che è nell’interesse degli Stati Uniti continuare a impegnarsi per impedire una terza invasione russa dopo la fine dei combattimenti.

Il primo ministro del Portogallo, Luís Montenegro, dal canto suo non esclude l’invio di truppe portoghesi in Ucraina nell’ambito di un accordo di pace o di cessate il fuoco. Lo ha detto durante la conferenza stampa congiunta con il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, in chiusura del 14/o vertice luso-brasiliano svoltosi mercoledì a Brasilia.

Montenegro ha però specificato che si tratta, per ora, di una “ipotesi inopportuna”, poiché i tempi non sono ancora maturi per una mossa del genere. “Nel momento in cui abbiamo davanti a noi la possibilità di un processo di pace”, ha aggiunto, “non dovremmo iniziare dalla fine, cioè dal modo in cui questo potrà essere reso operativo”.