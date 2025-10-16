Media, segni di tortura sui corpi palestinesi ridati da Israele

Secondo resoconti medici, riportati dal Guardian, molti dei 90 corpi dei palestinesi restituiti a Gaza dalle autorità israeliane in base all'accordo di cessate il fuoco mostrano segni di tortura ed esecuzione.

(Keystone-ATS) Si riscontrano in particolare segni di bende sugli occhi, mani ammanettate e ferite da arma da fuoco alla testa.

I medici dell’ospedale Nasser nella città di Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, che hanno ricevuto i corpi palestinesi dalla Croce Rossa, hanno dichiarato oggi che c’erano prove sostanziali di percosse ed esecuzioni sommarie e che nessuno dei corpi era identificabile.

“Quasi tutti erano bendati, legati e avevano dei colpi d’arma da fuoco tra gli occhi. Quasi tutti erano stati giustiziati”, ha detto il dottor Ahmed al-Farra, primario del reparto pediatrico dell’ospedale Nasser. “C’erano anche cicatrici e chiazze di pelle scolorite che mostravano che erano stati picchiati prima di essere uccisi. C’erano anche segni di maltrattamenti subiti dai loro corpi dopo l’omicidio”.