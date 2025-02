Media, Rubio ha lasciato Israele per l’Arabia Saudita

Keystone-SDA

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha lasciato questa mattina Israele per l'Arabia Saudita: lo ha constato un giornalista dell'agenzia di stampa Afp.

(Keystone-ATS) Un incontro tra una delegazione Usa e una russa sull’Ucraina è in programma martedì a Riad, secondo l’autorevole quotidiano russo del mondo imprenditoriale Kommersant. Oltre a Rubio, della delegazione americana dovrebbero far parte il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Walz e l’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff, aggiunge il quotidiano.

Non si hanno informazioni su chi saranno i rappresentanti russi, ma “informazioni sono circolate online”, circa una visita in Arabia Saudita del ministro degli Esteri Serghiei Lavrov, aggiunge Kommersant.