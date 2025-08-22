Media, offensiva al cuore di Gaza City a metà settembre

La televisione svizzera per l’Italia

Israele dovrebbe lanciare la sua nuova offensiva su Gaza City a metà settembre, circa due settimane dopo che i riservisti appena richiamati si presenteranno in servizio il 2 settembre.

(Keystone-ATS) A sostenerlo è il canale Channel 12 – rilanciato dal Times of Israel – che cita funzionari israeliani, secondo cui circa un milione di palestinesi attualmente a Gaza City saranno chiamati a evacuare già domenica.

Secondo il report, Netanyahu e i vertici politici stanno spingendo per accelerare l’avvio dell’operazione, mentre l’esercito vuole prima adottare misure per proteggere gli ostaggi e le truppe per poi evacuare i palestinesi da Gaza City e garantire la legittimità internazionale dell’operazione.

L’emittente cita funzionari israeliani che affermano che è urgente liberare gli ostaggi il prima possibile a causa delle loro gravi condizioni. Fonti citate dall’emittente affermano che al momento non ci sono disaccordi sostanziali tra Israele e Hamas su un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, ma “tutto dipende da Netanyahu”.

Una fonte citata da Channel 12 afferma che un accordo parziale non è mai stato preso in considerazione e che Israele ha cercato solo un accordo globale in due fasi. Nonostante l’apparente stallo nei colloqui per il cessate il fuoco, si prevede che Israele invierà i negoziatori per riprendere i colloqui sul cessate il fuoco e la presa degli ostaggi nei prossimi giorni, riporta Channel 12, aggiungendo che sono già iniziati i colloqui per stabilire data e luogo dei negoziati, che sono in stallo da quando Israele e gli Stati Uniti hanno richiamato i loro negoziatori da Doha il mese scorso.

Israele ritiene che l’imminente operazione a Gaza City stia esercitando una forte pressione su Hamas, portando forse a una maggiore flessibilità nei colloqui.

