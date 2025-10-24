Media, inviato russo Dmitriev negli Usa per colloqui

Keystone-SDA

Kirill Dmitriev, il rappresentante del presidente russo Vladimir Putin per la cooperazione economica con l'estero, si trova negli Usa per continuare i colloqui con la parte americana.

(Keystone-ATS) Lo scrive l’agenzia statale russa Ria Novosti citando una sua fonte, che conferma una notizia data in precedenza dalla Cnn.

La notizia della visita di Dmitriev segue di due giorni l’annuncio del presidente americano Donald Trump sull’imposizione di sanzioni alle compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoil e notizie dei media secondo le quali, di conseguenza, le maggiori acquirenti di greggio russo, l’India e la Cina, starebbero valutando una riduzione delle importazioni.

Dmitriev, cresciuto negli Stati Uniti, con studi a Stanford e Harvard ed ex manager di Goldman Sachs, è colui che con l’inviato Usa Steve Witkoff ha spinto di più negli ultimi mesi per un riavvicinamento tra Washington e Mosca. La scorsa settimana, dopo una telefonata di due ore e mezza fra Putin e Trump, Dmitriev ha lanciato l’idea di costruire un tunnel sotto lo Stretto di Bering che colleghi la Russia agli Usa, intitolandolo ai due presidenti.