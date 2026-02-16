Media, i pasdaran cominciano esercitazioni nello stretto di Hormuz
I Guardiani della Rivoluzione, i pasdaran iraniani, hanno cominciato esercitazioni nello Stretto di Hormuz. Lo riportano i media di stato iraniani definendo, scrive Iran International, l'operazione "Controllo intelligente dello Stretto di Hormuz".
(Keystone-ATS) L’esercitazione è iniziata il giorno prima del secondo round di colloqui indiretti tra la Repubblica islamica e gli Stati Uniti a Ginevra.
Nel frattempo, un tribunale iraniano ha emesso condanne a morte per 14 manifestanti che hanno preso parte alle proteste attraverso un procedimento online, aggiunge Iran International, la tv della dissidenza iraniana residente a Londra, citando proprie fonti.
Secondo le fonti, il procedimento virtuale è stato convocato dal giudice Abolghasem Salavati, capo della Sezione 15 della Corte rivoluzionaria iraniana.