La televisione svizzera per l’Italia

Media, deputato ucraino ucciso in una sparatoria a Leopoli

Keystone-SDA

A Leopoli è stato ucciso in una sparatoria il deputato del popolo Andriy Parubiy, 54 anni. Lo annuncia la polizia nazionale ucraina, come riportano i media locali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo la polizia, oggi, verso mezzogiorno, c’è stata una sparatoria nel quartiere Frankivskyi di Leopoli: il deputato sarebbe stato freddato con cinque colpi e a causa delle ferite riportate è morto sul colpo.

Parubiy è stato speaker della Verkhovna Rada (il parlamento ucraino) da aprile 2016 ad agosto 2019 ed è stato uno dei leader di Euromaidan, le proteste del 2013-14 che chiedevano legami più stretti con l’Unione europea.

Il 54enne è stato anche segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina da febbraio ad agosto 2014, periodo in cui iniziarono i combattimenti nell’Ucraina orientale e la Russia annesse la Crimea.

“Le circostanze dell’omicidio di Andriy Parubiy sono oggetto di indagine. Molte forze sono coinvolte, facciamo tutto il necessario. Il crimine è stato, purtroppo, preparato con cura. Ma si sta facendo tutto il possibile per risolvere questo crimine”, ha affermato dal canto suo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso pubblicato sul sito della presidenza ucraina.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR