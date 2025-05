Media, AfD fa ricorso contro i Servizi in Germania

Keystone-SDA

Il partito tedesco Alternative für Deutschland (AfD) ha annunciato di aver avviato un'azione legale contro la decisione dei servizi di intelligence interni di classificarlo ufficialmente come "di estrema destra" e potenzialmente pericoloso per l'ordine democratico.

(Keystone-ATS) Ne dà notizia la Faz, che cita un portavoce. Il ricorso è stato presentato al tribunale amministrativo di Colonia. La contestata classificazione, emessa nei giorni scorsi dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), consente una sorveglianza rafforzata su AfD da parte delle autorità di sicurezza e ha rilanciato il dibattito in Germania sull’opportunità di una messa al bando della formazione.

Il partito dal canto suo ha più volte denunciato una “strumentalizzazione politica” da parte degli organi statali, mentre i servizi segreti giustificano la misura con le tendenze antidemocratiche e xenofobe rilevate in alcune sue sezioni. La vicenda rischia di alimentare ulteriormente le tensioni a pochi mesi dalle elezioni europee.

La decisione di classificare AfD come di estrema destra era stata criticata dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che l’aveva paragonata a una simbolica ricostruzione del muro di Berlino. Oggi il governo tedesco ha respinto di nuovo con fermezza queste accuse. “Posso anche riaffermare che le insinuazioni contenute in quelle affermazioni sono infondate”, ha dichiarato in conferenza stampa Sebastian Fischer, portavoce del ministero degli Affari Esteri.