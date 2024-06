Media, 17 morti in raid Israele su campo profughi Nuseirat

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Almeno 17 persone sono morte nella notte nel campo profughi di Nuseirat dopo una notte di pesanti bombardamenti israeliani nel centro di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera che cita fonti dei media locali tra cui Radio Hamas.

Le prime informazioni, scrive l’emittente panaraba, parlavano di 7 morti in un attacco contro un’abitazione a Nuseirat, ma in seguito è stata confermata l’uccisione di altre persone in un secondo attacco.

Nel primo attacco, scrive Al Jazeera, sono morte 10 persone, tra cui donne e bambini: cinque di loro appartenevano alla stessa famiglia, mentre i feriti sono almeno 10. Altre persone sono ancora intrappolate sotto le macerie.

Un’ora dopo, è stata colpita l’abitazione di un’altra famiglia: tra le vittime una coppia, i loro figli e i nonni. Altri due sono rimasti uccisi sulla strada costiera nella zona centro-occidentale di Gaza. Circa 35 persone rimaste ferite negli attacchi sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni, scrive ancora Al Jazeera.