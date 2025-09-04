Media, ‘notte infernale a Gaza, almeno 20 morti in raid’
È di almeno 20 palestinesi uccisi il bilancio all'alba dei raid israeliani sulla Striscia: lo riferiscono fonti mediche citate dal al Jazeera.
(Keystone-ATS) I residenti raccontano di “una notte infernale”, segnata da pesanti bombardamenti. In Cisgiordania intanto La Forza di difesa israeliana (Idf) ha compiuto raid in diverse località, compresa Nablus arrestando almeno 4 persone, afferma la palestinese Wafa.