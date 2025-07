Media, ‘intesa Usa-Israele, con Hamas stop accordi parziali’

Keystone-SDA

Basta accordi parziali con Hamas. È questa, in soldoni, l'intesa che sta emergendo in queste ore fra Tel Aviv e Washington.

1 minuto

(Keystone-ATS) Una fonte politica israeliana di alto livello ha rivelato a Ynet che “si sta formando un’intesa tra Israele e gli Stati Uniti secondo cui, alla luce del rifiuto di Hamas, bisogna passare da un piano per il rilascio di alcuni ostaggi a un piano per la liberazione di tutti i rapiti, il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione della Striscia di Gaza. Non ci saranno più accordi parziali”.

La fonte ha aggiunto: “Al momento i contatti sono interrotti. Hamas ha tagliato i rapporti. Non c’è nessuno con cui parlare dall’altra parte. Anche Witkoff ha compreso questa realtà”.

I negoziatori di Hamas a Doha hanno dal canto loro dichiarato ai mediatori di non essere interessati a riprendere i negoziati per il cessate il fuoco finché non si placherà la crisi della fame a Gaza. Lo affermato al Times of Israel un diplomatico arabo e una seconda fonte coinvolta nella mediazione.

Forti le tensioni anche tra Hamas e Egitto e Qatar. Il capo negoziatore di Hamas, Khalil al-Hayya, ha accusato Il Cairo di complicità nella crisi umanitaria. Ed è arrabbiato con Doha per aver firmato una dichiarazione alle Nazioni Unite che chiedeva a Hamas di disarmarsi e lasciare il potere, affermano le due fonti.