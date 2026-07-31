Media, ‘famoso alpinista Nims Dai tra i dispersi sul Broad Peak’
Ci sarebbe anche il noto alpinista Nirmal Purja, noto anche come "Nims Dai", tra le dieci persone disperse da ieri sul Broad Peak, in Pakistan, in seguito a una valanga.
(Keystone-ATS) Lo riportano diversi media internazionali, tra cui la Bbc, secondo cui il nome dell’alpinista nepalese noto per aver scalato in sei mesi le 14 cime più alte del mondo è inserito nella lista ufficiale dei dispersi stilata dal Club Alpino locale.
“Profondamente preoccupato per le notizie di una valanga e per la perdita di contatto con Nirmal Purja ‘Nims Dai’ e altri alpinisti nepalesi in Pakistan”, ha dichiarato il ministro del Turismo e della Cultura del Nepal, Khadak Prasad Paudel, secondo l’agenzia di stampa indiana Pti.