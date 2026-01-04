Media, “Pyongyang ha lanciato un missile balistico”

Keystone-SDA

La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico non identificato verso il Mar Cinese Orientale. Lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano, scrive l'agenzia sudcoreana Yonhap.

(Keystone-ATS) Lo Stato Maggiore congiunto ha affermato di aver rilevato il lancio, senza fornire ulteriori dettagli. L’ultimo missile balistico lanciato dalla Corea del Nord verso il Mar Cinese Orientale risale al 7 novembre.

Secondo l’agenzia sudcoreana Yonhap, oggi la Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici verso il Mar Orientale, noto anche come il Mar del Giappone. Lo hanno riferito fonti dell’esercito sudcoreano. È la prima dimostrazione di test missilistici da parte di Pyongyang quest’anno.

Il lancio dei missili, ricorda Yonhap, è avvenuto mentre il presidente sudcoreano Lee Jae Myung si appresta a partire per Pechino per un vertice con il presidente cinese Xi Jinping.