Medacta ha guadagnato di più

Keystone-SDA

I profitti sono in aumento per Medacta, gruppo con sede a Castel San Pietro (TI) che produce dispositivi ortopedici.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’impresa ha chiuso il 2024 con un risultato operativo rettificato a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) di 160 milioni di euro (153 milioni di franchi), in progressione del 19% rispetto all’anno prima.

L’utile netto ha fatto un balzo del 54% a 73 milioni di euro, ha comunicato oggi l’azienda. Il fatturato – dato già noto da inizio febbraio – è salito del 16% a 591 milioni. Il dividendo sarà portato a 69 centesimi per azione, a fronte dei 55 elargiti per l’esercizio 2023.

“Siamo soddisfatti dell’eccellente performance del 2024, frutto del nostro costante impegno per migliorare i risultati e la soddisfazione dei pazienti”, afferma il Ceo Francesco Siccardi, citato nella nota. “Per il 2025 ci aspettiamo un altro anno di crescita redditizia, grazie alla nostra forte attenzione alle innovazioni fuori dagli schemi per tecniche minimamente invasive e soluzioni personalizzate, come pure alla formazione medica strutturata specifica per i chirurghi”.

I dati sull’utile Ebitda diffusi oggi sono superiori alle previsioni degli analisti, mentre il risultato netto e il dividendo risultano nella fascia delle aspettative. Nella prima mezz’ora di contrattazioni in borsa l’azione Medacta guadagnava 6%.

Fondata nel 1999, Medacta è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti ortopedici innovativi e nello sviluppo di tecniche chirurgiche di accompagnamento. È in particolare attiva nei comparti delle protesi articolari, della chirurgia della colonna vertebrale e della medicina dello sport. Opera in oltre 60 paesi e ha organico più di 1800 dipendenti. L’esordio in borsa è avvenuto nell’aprile 2019.