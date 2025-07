Medacta ancora sugli scudi, robusta crescita del fatturato

Keystone-SDA

Medacta ha proseguito il suo percorso di crescita anche nei primi sei mesi del 2025.

(Keystone-ATS) L’azienda con sede a Castel San Pietro che produce dispositivi ortopedici ha realizzato un fatturato di 344,1 milioni di euro (circa 320 milioni di franchi al cambio attuale), ossia un incremento del 19,2% su base annua (+19,8% a tassi costanti).

La crescita è stata osservata in tutte le regioni e tutte le aree di attività, spiega il gruppo basato nel Mendrisiotto in un comunicato odierno. Un forte aumento dei ricavi è stato registrato soprattutto per quanto riguarda i prodotti per la spalla, ma si sono ben comportati pure quelli relativi ad anca, ginocchio e colonna vertebrale.

I dati completi, fra cui gli utili, saranno divulgati solo il prossimo 8 di settembre. Tuttavia, Medacta ha già rivisto sin d’ora al rialzo i propri obiettivi di crescita. L’azienda prevede un aumento delle vendite tra il 16% e il 18% per l’anno in corso, dopo aver precedentemente ipotizzato un +13%-15%.

“Le aziende ortopediche sono piuttosto resilienti al contesto economico”, ha detto all’agenzia Awp il CEO di Medacta Francesco Siccardi, commentando il momento positivo della sua società. Ciò è dovuto al fatto, tra l’altro, che si tratta di prodotti rimborsabili, il che significa che non devono essere pagati di tasca propria.

Fondata nel 1999, Medacta è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti ortopedici innovativi e nello sviluppo di tecniche chirurgiche di accompagnamento. È in particolare attiva nei comparti delle protesi articolari, della chirurgia della colonna vertebrale e della medicina dello sport. Opera in oltre 60 Paesi e ha in organico più di 1800 dipendenti. L’esordio in borsa è avvenuto nell’aprile 2019.