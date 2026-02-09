Maxwell si è avvalsa della facoltà di non rispondere alla Camera

Keystone-SDA

Ghislaine Maxwell si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande durante la deposizione oggi da parte della Commissione di vigilanza della Camera. Lo riporta la Cnn.

(Keystone-ATS) Il presidente della commissione Giustizia, James Comer, si è detto “deluso”.

Dopo che si è avvalsa della facoltà di non rispondere, gli avvocati di Ghislaine Maxwell hanno detto alla commissione di vigilanza della Camera che la loro assistita è disposta a testimoniare a condizione di ottenere prima la grazia da Donald Trump.