Mattone ancora più caro, sale prezzo effettivo case e appartamenti

(Keystone-ATS) Il mattone si conferma sempre più caro in Svizzera.

Nel terzo trimestre i prezzi (effettivi, non quelli richiesti) delle case unifamiliari sono saliti dell’1,6% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre quelli degli appartamenti sono aumentati dello 0,9%, mostrando un’accelerazione in confronto ai +1,3% e +0,5% del periodo aprile-giugno. Su base annua si registra rispettivamente +3,3% e +2,8%, emerge dall’indice delle transazioni pubblicato oggi da Raiffeisen.

“La dinamica dei prezzi sul mercato svizzero delle abitazioni di proprietà non si è ulteriormente indebolita di recente, il che significa che il punto di minimo è probabilmente alle spalle”, commenta Fredy Hasenmaile, capo-economista dell’istituto, citato in un comunicato odierno.

Le differenze regionali rimangono sensibili. Ticino, Grigioni e Vallese – inseriti insieme nella zona chiamata Svizzera meridionale – segnano un +6,2% annuo per le case e un +1,7% per gli appartamenti; la Svizzera centrale mette a referto le progressioni più marcate, rispettivamente +13,7% e +7,9%.

La ripartizione dell’andamento per tipo di comune mostra che i prezzi delle case nelle località urbane sono saliti del 4,6% in un anno, mentre in quelle rurali si osserva un calo (-0,7%). Anche nel segmento delle proprietà per piani a farla da padrone sono i comuni urbani (+3,6%).