Mattarella: riconsegnare a ragazzi Crans-Montana una vita piena
"Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena". Lo ha detto il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ai genitori dei ragazzi coinvolti nella strage di Crans-Montana (VS) incontrati all'ospedale Niguarda di Milano.
(Keystone-ATS) Rivolgendosi poi ai medici del nosocomio milanese, Mattarella ha detto: “Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza”.
Dopo aver incontrato i medici e i genitori, il capo dello Stato ha fatto un breve giro nel reparto – durato circa 40 minuti – facendo visita anche ad alcuni feriti. Erano presenti pure il direttore generale dell’ospedale Alberto Zoli e l’assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso.
“È stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente – ha commentato proprio Bertolaso -. L’umanità del presidente della Repubblica la conoscono tutti e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio”.
Il presidente “ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri ragazzi. Ha ringraziato il personale sanitario, scattato foto con infermieri e medici e con i genitori dei ragazzi. È stato un momento molto importante e significativo – ha raccontato Bertolaso – che rimarrà nella storia di questo ospedale”.