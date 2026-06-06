Massimo consigliere di Trump sull’IA lascia per creare sua azienda

Keystone-SDA

Il più importante consigliere di Donald Trump per l'intelligenza artificiale lascerà la Casa Bianca alla fine del mese. Lo riporta il Washington Post citando una fonte informata.

1 minuto

(Keystone-ATS) Sriram Krishnan ha comunicato ai funzionari dell’amministrazione l’intenzione di abbandonare l’incarico di consulente senior per fondare un ente esterno destinato a influenzare le politiche tecnologiche. Sebbene la nuova iniziativa sia ancora in una fase embrionale, l’obiettivo dell’imprenditore è continuare a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dell’IA da parte dell’amministrazione Trump.

D’altra parte Krishnan è stato uno degli artefici del “Piano d’azione sull’intelligenza artificiale” che ha fornito le linee guida per ridurre la regolamentazione di questa tecnologia emergente e promuovere la realizzazione di centri dati in tutto il paese. Ha inoltre fatto parte del gruppo di consulenti di Trump che ha elaborato un ordine esecutivo volto a limitare la facoltà dei singoli stati di regolamentare l’IA.