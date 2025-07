Massiccio attacco russo nella notte su Kiev, sei morti

Keystone-SDA

La Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni su Kiev e altre regioni dell'Ucraina durato più di due ore. Il bilancio provvsorio è di sei morti, tra cui un bambino di sei anni, e almeno 52 feriti.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Attualmente, i servizi hanno confermato sei decessi. quattro di questi si trovano nel distretto di Svyatoshynskyi, due in quello di Solomyanskyi. Tra i morti c’è un bambino di sei anni”, ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tkachenko, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda.

Droni sono stati lanciati in particolare nel distretto di Solomyanskyi: sono segnalati ncendi in edifici residenziali, in magazzini e in un istituto scolastico. Gli addetti al soccorso stanno operando sul posto.

L’Aeronautica Militare ucraina ha segnalato numerosi gruppi di droni d’attacco russi che sono entrati nello spazio aereo ucraino in diverse ondate, prendendo di mira la capitale e altre regioni del Paese. Nel centro di Kiev, si sono uditi colpi di mitragliatrice da parte delle pattuglie di difesa aerea mobile e si sono verificate esplosioni mentre i droni venivano intercettati.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha affermato che i droni russi hanno attaccato la capitale da diverse direzioni e ha esortato i residenti a rifugiarsi nei bunker, nelle cantine e nelle stazioni della metropolitana vicine.