Massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo

Keystone-SDA

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Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha riferito che la città è stata oggetto di un "attacco massiccio" con droni militari ucraini.

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(Keystone-ATS) “Nella mattina del 4 luglio San Pietroburgo è stata sottoposta a un attacco massiccio con droni di uso militare. I sistemi di difesa antiaerea sono in funzione”, ha dichiarato Beglov, citato dal suo servizio stampa.

Il centro operativo cittadino ha raccomandato ai residenti di restare nelle abitazioni e di evitare di uscire fino alla revoca dell’allerta per la minaccia di droni. Le autorità hanno inoltre avvertito che potrebbero verificarsi interruzioni del servizio internet mobile mentre prosegue la risposta all’attacco.

Gli attacchi con droni lanciati dall’Ucraina contro obiettivi militari e infrastrutturali nelle retrovie russe, in particolare terminali e raffinerie petrolifere, sono diventati sempre più frequenti dall’inizio della guerra.

Colpito terminale petrolifero

Secondo quanto scrivono i media ucraini, inclusa Rbc-Ukraine, che riportano quanto segnalato da canali pubblici locali russi, sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo che era stato registrato un attacco nella zona portuale. Stando a Rbc, “le autorità locali hanno avvertito di possibili interruzioni di internet, ma ciò non ha impedito ai russi di registrare video e fotografare gli effetti dell’attacco”.

L’intervento è stato commentato anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questa notte, le nostre sanzioni a lungo raggio ucraine contro la Russia per questa guerra hanno funzionato vicino a San Pietroburgo. Le forze di difesa ucraine hanno colpito l’infrastruttura petrolifera portuale, che guadagna denaro per la guerra russa, e ci sono stati anche attacchi a Kronstadt, un importante obiettivo militare”, ha scritto Zelensky su Telegram.

“La distanza dal confine statale ucraino è di oltre 850 chilometri. Grazie a tutti coloro che assicurano all’Ucraina la precisione e attuano il nostro piano di sanzioni a lungo raggio”.

Intercettati 389 droni

Nella notte tra sabato e domenica Le difese aeree russe hanno abbattuto 389 droni ucraini ad ala fissa in diverse regioni della parte europea della Russia tra le 20 di venerdì e le 7 di oggi, ora di Mosca. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo.

Secondo Mosca, le intercettazioni sono avvenute nelle regioni di Belgorod, Briansk, Kaluga, Krasnodar, Kursk, Leningrado, Lipetsk, Mosca, Novgorod, Orel, Pskov, Riazan, Rostov, Saratov, Smolensk, Tula, Tver e Vladimir, oltre che nella Crimea annessa e sopra il Mar Nero e il Mar d’Azov.

L’agenzia russa per il trasporto aereo Rosaviatsia ha comunicato la chiusura temporanea, nella notte tra venerdì e sabato, degli aeroporti di Ivanovo e Pskov per motivi di sicurezza.