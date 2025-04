Marzo “troppo secco” a nord delle Alpi

Keystone-SDA

Il mese appena concluso è stato il decimo marzo più mite in Svizzera dall'inizio delle misurazioni nel 1864. Al nord delle Alpi è stato persino troppo secco, ha rivelato oggi il servizio meteorologico privato MeteoNews.

(Keystone-ATS) La mancanza di precipitazioni è stata particolarmente marcata nell’Oberland bernese, lungo le Prealpi occidentali e in alcune zone del Vallese. In queste regioni, il deficit ha spesso superato l’80% delle piogge abituali per questo periodo dell’anno.

Al sud delle Alpi, invece, si sono verificate più precipitazioni del solito. In alcune regioni del Ticino e dei Grigioni, le nevicate sono state nella norma, o addirittura leggermente superiori alla media sul lungo periodo. Al nord delle Alpi, invece, sono state ben al di sotto della media.

Questo inizio di primavera è peraltro un momento propizio per i pollini. La mappa è rossa per gran parte delle regioni del Paese, segno di alte concentrazioni.