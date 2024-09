Martha Louise di Norvegia si è sposata con Durek Verrett

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La principessa Märtha Louise di Norvegia si è sposata con lo sciamano statunitense Durek Verrett. La cerimonia si è tenuta ieri a Geiranger, un pittoresco paesino vicino ad Ålesund, sulla costa occidentale della Norvegia.

“Il nostro amore ha trionfato contro ogni previsione e durerà per sempre,” ha dichiarato Märtha Louise alla rivista britannica Hello!, che ha acquisito i diritti esclusivi per le foto della cerimonia. “È la donna più bella e straordinaria del mondo, sono così felice” ha dichiarato Durek Verrett fermandosi a parlare con i cronisti fuori dall’albergo dove si è svolta la cerimonia, “ho aspettato per così tanti anni” ha aggiunto.

Märtha Louise, figlia del Re Harald V di Norvegia, non ricopre incarichi ufficiali nella famiglia reale, a seguito di una decisione presa nel 2022 per distinguere il suo lavoro imprenditoriale con il consorte dalle attività della corona norvegese.

Il monarca 87enne era presente al matrimonio, insieme alla Regina Sonja e al resto della famiglia reale norvegese, tutti vestiti in abiti folkloristici tradizionali. Tra i 350 ospiti, molti erano americani e scandinavi, inclusa la principessa Vittoria di Svezia e suo marito, il principe Daniel.

La cerimonia, di carattere privato, non ha seguito il classico protocollo di un matrimonio reale, riflettendo la natura della coppia, che è stata spesso al centro di scandali legati a dichiarazioni controverse di Verrett, amplificate dalla stampa norvegese.

I due hanno venduto i diritti in esclusiva del matrimonio a Netflix per i video e a Hello! per le foto. Questo non ha però scoraggiato i media, che si sono posizionati all’esterno dell’albergo per immortalare gli sposi. Tuttavia, la coppia ha fatto schermare l’ingresso e l’uscita degli ospiti dal capannone dove si è svolta la cerimonia con teli bianchi. “Mi sono sempre sentito accettato dal popolo norvegese, ma non dalla stampa,” ha affermato Verrett, rispondendo a una domanda sul suo rapporto con i media in Norvegia.