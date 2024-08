Manutenzione A1, positivo uso dell’ASTRA Bridge

(Keystone-ATS) Il breve ponte-cantiere mobile, anche conosciuto come ASTRA Bridge 2.0, in servizio per 134 giorni sull’autostrada A1 in direzione di Zurigo tra Recherswil (SO) e Luterbach (SO), non ha praticamente ostacolato il traffico, rendendo più sicuro il lavoro degli operai.

Lo scrive l’Ufficio federale delle strade (USTRA) che, alla luce di questo successo, annuncia che il manufatto, dopo la revisione, ritornerà in servizio nel 2025 sulla A13 nei pressi di Sargans (SG).

Da quando è entrato in funzione all’inizio di aprile per attenuare il problema di circolazione, il ponte-cantiere mobile ottimizzato – Rispetto al primo impiego, la struttura è stata infatti migliorata consentendo ai veicoli di percorrerlo alla velocità di 60 km/h, n.d.r – è stato attraversato da circa 4,5 milioni di veicoli, tra cui 500 mila camion e semirimorchi.

La capacità del ponte, precisa l’USTRA, ha consentito di far fronte all’elevato volume di traffico durante il periodo estivo. Poiché rispetto a un cantiere autostradale convenzionale quello dell’ASTRA Bridge si estende solo per 1,5 chilometri anziché 6, i veicoli devono ridurre la velocità solo per un breve tratto, il che ha un effetto positivo sulla circolazione. Inoltre, i veicoli possono viaggiare senza alcun ostacolo sulla carreggiata opposta, mentre i classici lavori stradali interessano sempre entrambi i sensi di marcia.

Simili effetti positivi, sottolinea la nota, si riflettono anche sul monitoraggio del traffico svolto dall’USTRA: solo in 6 giorni su 134 sono stati registrati tempi di percorrenza notevolmente più lunghi. Questi ritardi sono stati dovuti quasi esclusivamente alla congestione generale del traffico sulla tratta in questione, come osservato anche la Polizia cantonale di Soletta.

Nonostante le numerose giornate di maltempo, i lavori di manutenzione sono proseguiti solo con lievi ritardi. Finora sono stati risanati 8 chilometri di carreggiata e, da qui alla fine di agosto, ne restano ancora 0,7. Le opere soddisfano tutti i requisiti previsti in termini di qualità e i costruttori hanno potuto eseguire i lavori al riparo dal sole, dalle intemperie, dal rumore del traffico e dagli spruzzi dei veicoli Secondo l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), inoltre, l’ASTRA Bridge offre le condizioni ottimali per lavorare in sicurezza sotto i ponti.

Benché il ponte mobile sia stato sottoposto a quasi 400 mila tonnellate di traffico giornaliero, la sua struttura in acciaio non mostra segni di affaticamento. La complessa macchina che conta 22 motori, 256 ruote controllate da GPS e 22 sistemi idraulici ha dato prova di sé anche dal punto di vista tecnico. Dopo lo smontaggio nella notte fra fine agosto e inizio settembre, la struttura sarà sottoposta a una revisione completa prima di un nuovo impiego.