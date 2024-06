Manifesto del settore immobiliare per più alloggi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Riunito sotto la bandiera recentemente creata dell’Unione per gli alloggi, il settore immobiliare svizzero lancia un manifesto per più alloggi e meno burocrazia. Il numero di nuove costruzioni è insufficiente, stima l’organizzazione.

Inoltre, gli ostacoli alla densificazione e ai cambiamenti di destinazione sono troppo numerosi e le procedure di autorizzazione alla costruzione troppo lunghe, scrive l’unione in un comunicato odierno. La nuova organizzazione chiede quindi una semplificazione delle procedure e un alleggerimento delle norme.

La carenza di alloggi non riguarda solo le grandi città come Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna, ma anche molte città più piccole, gli agglomerati e le località turistiche in tutta la Svizzera, sottolinea l’organizzazione.

Le grandi sfide che riguardano gli alloggi non possono che essere affrontate con misure che portano al dinamismo dell’offerta, prosegue l’unione. Questo passa dalla facilitazione dell’innalzamento di edifici esistenti e il trattamento equo di tutti gli attori del settore.

Fra i membri fondatori dell’Unione per gli alloggi figurano personalità e associazioni impegnate nel ramo. Rappresentato proprietari, settore edile ed economia immobiliare.