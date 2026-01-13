Manifestazioni contro regime iraniano a Berna e Zurigo

Keystone-SDA

Oggi a mezzogiorno si è svolta una manifestazione non autorizzata davanti all'ambasciata iraniana a Berna. La polizia cantonale ha fatto ricorso a uno spray irritante per disperdere i partecipanti.

(Keystone-ATS) Dimostranti si sono radunati per protestare contro il regime di Teheran anche a Zurigo.

Nella città federale, tre uomini sono entrati senza permesso nell’area dell’ambasciata: uno è stato fermato, gli altri due sono ancora ricercati. Durante l’intervento si è verificato un “incidente medico”, con una persona assistita da un’ambulanza. La Thunstrasse è rimasta chiusa al traffico per circa 15 minuti, indicano le forze dell’ordine in un comunicato.

La manifestazione di Zurigo era invece autorizzata e si è svolta in un clima pacifico. Diverse centinaia di persone si sono riunite in serata sull’Europaplatz, vicino alla stazione, ha osservato un fotografo di Keystone-ATS.

La dimostrazione è stata organizzata da Free Iran Switzerland, un gruppo che, si legge sul suo sito web, si batte per la fine della Repubblica islamica. I manifestanti hanno bruciato diverse immagini della guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, e sventolato la vecchia bandiera dell’epoca dello scià, rovesciato con la rivoluzione del 1979.

Da fine dicembre in Iran sono in corso massicce proteste, innescate dalla crisi economica, contro il regime, che le sta reprimendo con la forza. Violenti scontri e gravi disordini si stanno verificando in varie città e il bilancio, seppur incompleto e non ufficiale, parla già di migliaia di morti.